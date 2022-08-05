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Разыграно 20 комплектов наград – в Ратомке завершился Кубок Беларуси по преодолению препятствий

05 августа 2022 15:06
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Новости Беларуси. Кубок Беларуси по преодолению препятствий завершился в Ратомке, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Там выступали как сильнейшие всадники страны, так и молодежь – воспитанники РЦОПа.  

Разыграно 20 комплектов наград – в Ратомке завершился Кубок Беларуси по преодолению препятствий-1

Всего было разыграно 20 комплектов наград. Главный трофей, кубок победителя, достался юной Оксане Махнач и ее партнеру Бергамо. На второй лошади Боридор Оксана взяла серебро.  

Разыграно 20 комплектов наград – в Ратомке завершился Кубок Беларуси по преодолению препятствий-4

Дмитрий Любомиров, старший тренер РЦОП по конным видам спорта:  
Соревнования проходят на достойном уровне. Все высоты, широты – все выдержано. Всадники показывают достойные результаты. Особенно хотелось бы отметить всадников РЦОПа по конному спорту. Это ведущий наш спортсмен-юниор, он же и выступает в основной группе – Махнач Оксана. Она стала сегодня победительницей, заняла первое и второе место. Также неплохие результаты показывают спортсмены Брестской области, Минского областного центра. Все молодцы.  

Примечательно, что на Кубке принимал участие и представитель конного троеборья. Мастер спорта международного класса Александр Фоминов победил в маршруте № 9 с высотой препятствия 135 метров.  

Разыграно 20 комплектов наград – в Ратомке завершился Кубок Беларуси по преодолению препятствий-7

Александр Фоминов, победитель турнира:  
Хорошо проходят соревнования, хорошие площадка, немного тесноватая. Я приехал сюда выполнять свои определенные цели и задачи. У меня сейчас две лошади, выступаю в среднем круге. Хочу попробовать к чемпионату Республики Беларусь выйти на большой круг. Поэтому здесь у меня подготовительный старт.  

Разыграно 20 комплектов наград – в Ратомке завершился Кубок Беларуси по преодолению препятствий-10

8 августа в Ратомке состоится первенство Беларуси по выездке, где примут участие юноши. Возраст всадников не превышает 18 лет.  

# Конный спорт # Александр Фоминов # Дмитрий Любомиров # Фотофакт

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