Разыграно 20 комплектов наград – в Ратомке завершился Кубок Беларуси по преодолению препятствий

Новости Беларуси. Кубок Беларуси по преодолению препятствий завершился в Ратомке, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Там выступали как сильнейшие всадники страны, так и молодежь – воспитанники РЦОПа.

Всего было разыграно 20 комплектов наград. Главный трофей, кубок победителя, достался юной Оксане Махнач и ее партнеру Бергамо. На второй лошади Боридор Оксана взяла серебро.

Дмитрий Любомиров, старший тренер РЦОП по конным видам спорта:

Соревнования проходят на достойном уровне. Все высоты, широты – все выдержано. Всадники показывают достойные результаты. Особенно хотелось бы отметить всадников РЦОПа по конному спорту. Это ведущий наш спортсмен-юниор, он же и выступает в основной группе – Махнач Оксана. Она стала сегодня победительницей, заняла первое и второе место. Также неплохие результаты показывают спортсмены Брестской области, Минского областного центра. Все молодцы.

Примечательно, что на Кубке принимал участие и представитель конного троеборья. Мастер спорта международного класса Александр Фоминов победил в маршруте № 9 с высотой препятствия 135 метров.