Хоккеисты «Авангарда» набросились на игроков «Сочи» – сразу несколько драк в одном матче

Новости Беларуси. Минское «Динамо» 6 августа проведет третий матч на хоккейном турнире в Сочи, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Подопечным Вудкрофта будут противостоять игроки «Авангарда». Стартовое вбрасывание состоится в 12:00.
Новости Беларуси. Минское «Динамо» 6 августа проведет третий матч на хоккейном турнире в Сочи, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Подопечным Вудкрофта будут противостоять игроки «Авангарда». Стартовое вбрасывание состоится в 12:00.
Напомним, пока в активе наших парней есть как победа, так и поражение. В стартовой дуэли минчане разгромно уступили питерским СКА – 1:4, а 4 августа обыграли олимпийскую команду России, составленную из хоккеистов до 25 лет, со счетом 5:3.
«Авангард» имеет схожую статистику, однако отличается своей жесткостью.
В предыдущем поединке «орлов» против «Сочи», несмотря на статут предсезонного турнира, на льду состоялось несколько драк, из-за чего первый период длился около 50 минут.