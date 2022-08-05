Прямой эфир

Хоккеисты «Авангарда» набросились на игроков «Сочи» – сразу несколько драк в одном матче

05 августа 2022 15:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Минское «Динамо» 6 августа проведет третий матч на хоккейном турнире в Сочи, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Подопечным Вудкрофта будут противостоять игроки «Авангарда». Стартовое вбрасывание состоится в 12:00.  

Хоккеисты «Авангарда» набросились на игроков «Сочи» – сразу несколько драк в одном матче-1

Напомним, пока в активе наших парней есть как победа, так и поражение. В стартовой дуэли минчане разгромно уступили питерским СКА – 1:4, а 4 августа обыграли олимпийскую команду России, составленную из хоккеистов до 25 лет, со счетом 5:3.  

Хоккеисты «Авангарда» набросились на игроков «Сочи» – сразу несколько драк в одном матче-4

«Авангард» имеет схожую статистику, однако отличается своей жесткостью.  

Хоккеисты «Авангарда» набросились на игроков «Сочи» – сразу несколько драк в одном матче-7

В предыдущем поединке «орлов» против «Сочи», несмотря на статут предсезонного турнира, на льду состоялось несколько драк, из-за чего первый период длился около 50 минут.  

# Хоккей # Крэйг Вудкрофт # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Разыграно 20 комплектов наград – в Ратомке завершился Кубок Беларуси по преодолению препятствий
05 августа 2022 15:06

Разыграно 20 комплектов наград – в Ратомке завершился Кубок Беларуси по преодолению препятствий

Хоккей. Результаты группы А на Кубке Салея 4 августа
04 августа 2022 19:16

Хоккей. Результаты группы А на Кубке Салея 4 августа

«Футбол силового плана». Тренер ФК «Шахтёр» о схватке с румынским «Клужем»
04 августа 2022 19:06

«Футбол силового плана». Тренер ФК «Шахтёр» о схватке с румынским «Клужем»