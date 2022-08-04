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Хоккей. Результаты группы А на Кубке Салея 4 августа

04 августа 2022 19:16
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Новости Беларуси. В четверг тремя матчами группы А продолжился розыгрыш Кубка Салея, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В Молодечно местное «Динамо» принимало солигорский «Шахтер».  

Хоккей. Результаты группы А на Кубке Салея 4 августа-1

Основное время матча завершилось вничью – 0:0. В овертайме победу вырвали хозяева – 1:0. Лида праздновала уверенную викторию над Неманом со счетом 7:2. Брест и столичная «Юность» не смогли выявить победителя в основное время – ничья 2:2. В овертайме расторопней оказались брестчане. Победа 3:2.  

# Хоккей Беларуси # Руслан Салей # Фотофакт

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