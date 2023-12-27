Прямой эфир

Теннис. Соболенко обыграла Онс Жабёр в выставочном матче

27 декабря 2023 11:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Арина Соболенко обыграла Онс Жабер в выставочном матче. Для победы над шестой ракеткой мира нашей теннисистке понадобились три сета, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Теннис. Соболенко обыграла Онс Жабёр в выставочном матче-1

В первом успех сопутствовал представительнице Туниса – 6:4. Зато дальше лучше выглядела уже белоруска – 6:3, 6:2. Таким образом, Соболенко улучшила личную статистику. Счет в очных встречах стал 4:2 в пользу нашей соотечественницы.

# Теннис # Арина Соболенко # Онс Жабер

Другие новости рубрики

Все новости
Минское «Динамо» проиграло «Автомобилисту» из Екатеринбурга в чемпионате КХЛ
27 декабря 2023 10:50

Минское «Динамо» проиграло «Автомобилисту» из Екатеринбурга в чемпионате КХЛ

Шахматы. На чемпионате мира по рапиду сыграна первая сессия
27 декабря 2023 10:48

Шахматы. На чемпионате мира по рапиду сыграна первая сессия

Хоккеисты «Юности» обыграли «Витебск» в чемпионате Беларуси
27 декабря 2023 10:46

Хоккеисты «Юности» обыграли «Витебск» в чемпионате Беларуси