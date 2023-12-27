Теннис. Соболенко обыграла Онс Жабёр в выставочном матче

Арина Соболенко обыграла Онс Жабер в выставочном матче. Для победы над шестой ракеткой мира нашей теннисистке понадобились три сета, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В первом успех сопутствовал представительнице Туниса – 6:4. Зато дальше лучше выглядела уже белоруска – 6:3, 6:2. Таким образом, Соболенко улучшила личную статистику. Счет в очных встречах стал 4:2 в пользу нашей соотечественницы.