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Хоккеисты «Юности» обыграли «Витебск» в чемпионате Беларуси

27 декабря 2023 10:46
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«Юность» одержала четвертую викторию кряду в чемпионате Беларуси по хоккею. В родных стенах был разгромлен на тот момент лидер – «Витебск», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккеисты «Юности» обыграли «Витебск» в чемпионате Беларуси-1

Особенно убедительно минчане действовали в первом периоде, сумев отличиться трижды. Во втором отрезке хозяева упрочили свой перевес. После этого цифры на табло не менялись. 0:4 – «Витебск» терпит сокрушительное фиаско и опускается на второе место в таблице.

Хоккеисты «Юности» обыграли «Витебск» в чемпионате Беларуси-4

На вершину взобрался «Шахтер», взявший верх над «Химиком». «Гомель» в овертайме сломил сопротивление «Локомотива».

# Хоккей

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