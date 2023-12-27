Хоккеисты «Юности» обыграли «Витебск» в чемпионате Беларуси

«Юность» одержала четвертую викторию кряду в чемпионате Беларуси по хоккею. В родных стенах был разгромлен на тот момент лидер – «Витебск», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Особенно убедительно минчане действовали в первом периоде, сумев отличиться трижды. Во втором отрезке хозяева упрочили свой перевес. После этого цифры на табло не менялись. 0:4 – «Витебск» терпит сокрушительное фиаско и опускается на второе место в таблице.