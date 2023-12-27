Минское «Динамо» проиграло «Автомобилисту» из Екатеринбурга в чемпионате КХЛ

Минское «Динамо» проиграло «Автомобилисту» в чемпионате КХЛ. Данная осечка стала для «зубров» уже третьей кряду, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В первом периоде голов не было. Во втором дважды отличились гости. Затем белорусы сумели отквитать одну шайбу. Казалось, камбэк возможен. Но наше взятие ворот оказалось единственным. А клуб из Екатеринбурга поразил цель еще дважды. 4:1 – победа за «Автомобилистом».