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Минское «Динамо» проиграло «Автомобилисту» из Екатеринбурга в чемпионате КХЛ

27 декабря 2023 10:50
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Минское «Динамо» проиграло «Автомобилисту» в чемпионате КХЛ. Данная осечка стала для «зубров» уже третьей кряду, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Минское «Динамо» проиграло «Автомобилисту» из Екатеринбурга в чемпионате КХЛ-1

В первом периоде голов не было. Во втором дважды отличились гости. Затем белорусы сумели отквитать одну шайбу. Казалось, камбэк возможен. Но наше взятие ворот оказалось единственным. А клуб из Екатеринбурга поразил цель еще дважды. 4:1 – победа за «Автомобилистом».

# Хоккей

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