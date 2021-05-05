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Хоккей. Перед встречей с немцами к национальной сборной присоединились ещё два игрока

05 мая 2021 22:44
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Новости Беларуси. Михаил Захаров продолжает просматривать кандидатов на поездку на чемпионат мира. К национальной сборной Беларуси по хоккею, находящейся на сборе, присоединились еще два исполнителя, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккей. Перед встречей с немцами к национальной сборной присоединились ещё два игрока-1

Это Владислав Кодола и Никита Комаров. Нападающий «Северстали» стал третьим бомбардиром клуба, набрав за гладкий сезон 32 балла. Из них 9 голов. А Комаров и вовсе выиграл Кубок Гагарина в форме «Авангарда». Он выходил на лед в 22 противостояниях, в которых, правда, забросил только один раз. Но не стоит забывать, что он выполняет роль силового форварда.

Хоккей. Перед встречей с немцами к национальной сборной присоединились ещё два игрока-4

Ближайшие матчи у сборной Беларуси – 7 и 8 мая. Играть предстоит с немцами в рамках спаррингов.

# Хоккей Беларуси # Михаил Захаров # Владислав Кодола # Никита Комаров # Фотофакт

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