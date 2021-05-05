Хоккей. Перед встречей с немцами к национальной сборной присоединились ещё два игрока

Новости Беларуси. Михаил Захаров продолжает просматривать кандидатов на поездку на чемпионат мира. К национальной сборной Беларуси по хоккею, находящейся на сборе, присоединились еще два исполнителя, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Это Владислав Кодола и Никита Комаров. Нападающий «Северстали» стал третьим бомбардиром клуба, набрав за гладкий сезон 32 балла. Из них 9 голов. А Комаров и вовсе выиграл Кубок Гагарина в форме «Авангарда». Он выходил на лед в 22 противостояниях, в которых, правда, забросил только один раз. Но не стоит забывать, что он выполняет роль силового форварда.