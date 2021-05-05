Впереди ещё четыре тура. В Минске проходит шахматный турнир среди школьников «Белая ладья»

Новости Беларуси. 14 сильнейших команд собрались в Минске, чтобы сразиться в финале республиканских соревнований по шахматам «Белая ладья». Участие в турнире принимают мальчики и девочки не старше 14 лет, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На пути к финалу ребята преодолели два отборочных тура: сначала на уровне района, после – областные и минские городские. В итоге в финальной части турнира собрались команды – представители Минска, всех областных центров, а также Узды, Смолевичей, Орши и Рогачева. Ребятам предстоит сыграть в семи турах, по итогам которых и определится победитель.

Александр Савченко, главный судья соревнований:

Здесь формат соревнований – 14 команд от каждой школы. И зачет, конечно, ведется как общекомандный, так и в личном зачете, потому что в личном зачете предусмотрены за первые места отдельные ценные призы. После первого дня можно сказать, что одна команда единолично лидирует – это гимназия № 40 города Минска и три команды (гимназия города Бреста, школа из города Орши и гимназия из города Гродно) набрали по три очка, то есть всего отстают на пол-очка. Так что вся борьба впереди.