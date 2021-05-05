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Гости выглядели мощнее. «Гомель» обыграл «Берестье» в женском ЧБ

05 мая 2021 22:47
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Новости Беларуси. «Гомель» обыграл «Берестье» в центральном матче женского чемпионата Беларуси по гандболу. Дуэль второй и третьей команд битвой не стала.

Гости выглядели мощнее. «Гомель» обыграл «Берестье» в женском ЧБ-1

«Гомель», несмотря на гостевой статус, сходу прибрал инициативу к рукам. Девушки выглядели мощнее и быстрее хозяек. «Берестье» же огрызалось лишь в силу своих возможностей. А они были невелики. Исход стал понятен после первого тайма. Он завершился с перевесом в 5 мячей в пользу гостей. А после антракта преимущество еще больше увеличилось. Финальный счет – 35:27.

Гости выглядели мощнее. «Гомель» обыграл «Берестье» в женском ЧБ-4

Гомель, таким образом, сравнялся по очкам с лидирующим БНТУ, однако у минской дружины есть матч в запасе.

# Гандбол # Фотофакт

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