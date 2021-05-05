Гости выглядели мощнее. «Гомель» обыграл «Берестье» в женском ЧБ

«Гомель», несмотря на гостевой статус, сходу прибрал инициативу к рукам. Девушки выглядели мощнее и быстрее хозяек. «Берестье» же огрызалось лишь в силу своих возможностей. А они были невелики. Исход стал понятен после первого тайма. Он завершился с перевесом в 5 мячей в пользу гостей. А после антракта преимущество еще больше увеличилось. Финальный счет – 35:27.