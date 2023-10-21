Прямой эфир

Теннис. Пара Саснович/Рахимова выбыла из турнира в Китае

21 октября 2023 13:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Белорусско-российский дуэт Александра Саснович/Камилла Рахимова не пробился в финал парного разряда теннисного турнира в китайском Наньчане, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Теннис. Пара Саснович/Рахимова выбыла из турнира в Китае-1

В полуфинальном матче наши девушки сражались с российско-немецким тандемом Вера Звонарева/Лаура Зигемунд. Первый сет Саснович и Рахимова безвольно уступили – 1:6, во второй партии мобилизовались и выиграли на тай-брейке – 7:6, а чемпионский тай-брейк сложился в пользу российско-немецкой пары – 10:4. Таким образом, Саснович и Рахимова выбыли из дальнейшей борьбы за титул.

# Теннис # Александра Саснович # Камилла Рахимова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Плавание. Анастасия Шкурдай вышла в финал Кубка мира на дистанции 100 метров на спине
21 октября 2023 13:12

Плавание. Анастасия Шкурдай вышла в финал Кубка мира на дистанции 100 метров на спине

Егор Шарангович сыграл в матче против «Коламбуса»
21 октября 2023 13:11

Егор Шарангович сыграл в матче против «Коламбуса»

«Возродить семейные спортландии». Спортивный турнир в честь Дня отца провели в Минске
21 октября 2023 11:51

«Возродить семейные спортландии». Спортивный турнир в честь Дня отца провели в Минске