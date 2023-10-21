Теннис. Пара Саснович/Рахимова выбыла из турнира в Китае

В полуфинальном матче наши девушки сражались с российско-немецким тандемом Вера Звонарева/Лаура Зигемунд. Первый сет Саснович и Рахимова безвольно уступили – 1:6, во второй партии мобилизовались и выиграли на тай-брейке – 7:6, а чемпионский тай-брейк сложился в пользу российско-немецкой пары – 10:4. Таким образом, Саснович и Рахимова выбыли из дальнейшей борьбы за титул.