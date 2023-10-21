«Возродить семейные спортландии». Спортивный турнир в честь Дня отца провели в Минске

Новости Беларуси. Сплоченность и боевой дух демонстрируют сегодня, 21 октября, в Минске команды от каждого района города. Спортивный турнир в честь Дня отца назвали «Супер-папы», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В составе каждой команды – три семьи. Отличить их легко по специальной форме с символикой и логотипом. Футбол, баскетбол, прыжки, хоккей и ряд заданий на смекалку. В каждой дисциплине спортсменам-любителям болельщики оказывали неимоверную поддержку.

Татьяна Гнетько, жительница Минска:

Все дети занимаются таэквондо, девчонки занимаются танцами, поэтому с радостью всегда участвуем во всех олимпийских днях, которые город организовывает.

Ярослава Батищева, жительница Минска:

В том году жили за пределами Беларуси, в горы ходили часто, поэтому это наш образ жизни и нам это нравится.

Александр Батищев, житель Минска:

Папа – фитнес-тренер, бывает, проводит тренировки для всей семьи.

Артем Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома:

Идея в том, чтобы пап приобщить очередной раз к спорту, витала давно. Возродить до уровня городских соревнований, соревнований между семьями – это тоже, наверное, уже веяние времени. Поэтому приняли решение ввести в традицию и возродить семейные спортландии по районам.