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«Возродить семейные спортландии». Спортивный турнир в честь Дня отца провели в Минске

21 октября 2023 11:51
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Новости Беларуси. Сплоченность и боевой дух демонстрируют сегодня, 21 октября, в Минске команды от каждого района города. Спортивный турнир в честь Дня отца назвали «Супер-папы», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Возродить семейные спортландии». Спортивный турнир в честь Дня отца провели в Минске-1

В составе каждой команды – три семьи. Отличить их легко по специальной форме с символикой и логотипом. Футбол, баскетбол, прыжки, хоккей и ряд заданий на смекалку. В каждой дисциплине спортсменам-любителям болельщики оказывали неимоверную поддержку.

«Возродить семейные спортландии». Спортивный турнир в честь Дня отца провели в Минске-4

Татьяна Гнетько, жительница Минска:
Все дети занимаются таэквондо, девчонки занимаются танцами, поэтому с радостью всегда участвуем во всех олимпийских днях, которые город организовывает.

«Возродить семейные спортландии». Спортивный турнир в честь Дня отца провели в Минске-7

Ярослава Батищева, жительница Минска:
В том году жили за пределами Беларуси, в горы ходили часто, поэтому это наш образ жизни и нам это нравится.

«Возродить семейные спортландии». Спортивный турнир в честь Дня отца провели в Минске-10

Александр Батищев, житель Минска:
Папа – фитнес-тренер, бывает, проводит тренировки для всей семьи.

«Возродить семейные спортландии». Спортивный турнир в честь Дня отца провели в Минске-13

Артем Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома:
Идея в том, чтобы пап приобщить очередной раз к спорту, витала давно. Возродить до уровня городских соревнований, соревнований между семьями – это тоже, наверное, уже веяние времени. Поэтому приняли решение ввести в традицию и возродить семейные спортландии по районам.

«Возродить семейные спортландии». Спортивный турнир в честь Дня отца провели в Минске-16

Команду-победителя турнира наградили памятным кубком, а призеры получили поощрительные подарки.

# Спортивные соревнования # Артем Цуран # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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