«Возродить семейные спортландии». Спортивный турнир в честь Дня отца провели в Минске

Новости Беларуси. Сплоченность и боевой дух демонстрируют сегодня, 21 октября, в Минске команды от каждого района города. Спортивный турнир в честь Дня отца назвали «Супер-папы», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Сплоченность и боевой дух демонстрируют сегодня, 21 октября, в Минске команды от каждого района города. Спортивный турнир в честь Дня отца назвали «Супер-папы», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В составе каждой команды – три семьи. Отличить их легко по специальной форме с символикой и логотипом. Футбол, баскетбол, прыжки, хоккей и ряд заданий на смекалку. В каждой дисциплине спортсменам-любителям болельщики оказывали неимоверную поддержку.
Татьяна Гнетько, жительница Минска:
Все дети занимаются таэквондо, девчонки занимаются танцами, поэтому с радостью всегда участвуем во всех олимпийских днях, которые город организовывает.
Ярослава Батищева, жительница Минска:
В том году жили за пределами Беларуси, в горы ходили часто, поэтому это наш образ жизни и нам это нравится.
Александр Батищев, житель Минска:
Папа – фитнес-тренер, бывает, проводит тренировки для всей семьи.
Артем Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома:
Идея в том, чтобы пап приобщить очередной раз к спорту, витала давно. Возродить до уровня городских соревнований, соревнований между семьями – это тоже, наверное, уже веяние времени. Поэтому приняли решение ввести в традицию и возродить семейные спортландии по районам.
Команду-победителя турнира наградили памятным кубком, а призеры получили поощрительные подарки.