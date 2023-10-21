Егор Шарангович сыграл в матче против «Коламбуса»

Егор Шарангович принял участие в гостевом выездном матче НХЛ против «Коламбуса», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Команда белорусского нападающего уступила со счетом 1:3, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Результативных действий наш хоккеист не совершил. Шарангович играл в четвертой тройке, провел на льду 11 минут 26 секунд, из которых полторы минуты в меньшинстве и минуту в большинстве, совершил один перехват и закончил матч с показателем полезности -1.