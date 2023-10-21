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Плавание. Анастасия Шкурдай вышла в финал Кубка мира на дистанции 100 метров на спине

21 октября 2023 13:12
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На этапе Кубка мира по плаванию, который проходит в Будапеште, состоялись квалификационные заплывы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Плавание. Анастасия Шкурдай вышла в финал Кубка мира на дистанции 100 метров на спине-1

Анастасия Шкурдай вышла в финал на дистанции 100 метров на спине. В предварительном заплыве белоруска финишировала второй с результатом 1,35 минуты и в сводной таблице занимает четвертое место. Илья Шиманович также стал участником вечернего финала на дистанции 50 метров брассом. В квалификационном заплыве он занял второе место с результатом 27,01 секунды и вышел в финал с третьим временем дня.

Алина Змушко в своем предварительном заплыве на стометровке брассом финишировала второй с результатом 1 минута 7 и 33 сотые секунды и в сводной таблице занимает пятое место. Анастасия Кулешова не смогла пробиться в финал на дистанции 50 метров баттерфляем. Белоруска заняла итоговую 14-ю позицию.

# Плавание # Анастасия Шкурдай # Илья Шиманович # Алина Змушко # Анастасия Кулешова # Фотофакт

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