Теннис. Ивашко обыграл Кресси, а Готовко уступила Болквадзе

Новости Беларуси. Ряд теннисных турниров в эти дни проходит по всему миру, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Ряд теннисных турниров в эти дни проходит по всему миру, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В Барселоне собрались мужчины. Стартовый раунд квалификации легко преодолел Илья Ивашко. Белорус чуть более чем за час сломил сопротивление американца Кресси. Оппоненты уложились в два сета. Счет – 6:1, 6:3.
А Юлия Готовко впервые в карьере провела официальный матч на состязаниях под эгидой WTA. Случилось это на турнире категории 250 в Турции. Успешным дебют не стал. Белоруска здорово сопротивлялась, но все равно вынуждена была уступить представительнице Грузии, Мариам Болквадзе – 4:6, 4:6.