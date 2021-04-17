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Теннис. Ивашко обыграл Кресси, а Готовко уступила Болквадзе

17 апреля 2021 18:31
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Новости Беларуси. Ряд теннисных турниров в эти дни проходит по всему миру, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Теннис. Ивашко обыграл Кресси, а Готовко уступила Болквадзе-1

В Барселоне собрались мужчины. Стартовый раунд квалификации легко преодолел Илья Ивашко. Белорус чуть более чем за час сломил сопротивление американца Кресси. Оппоненты уложились в два сета. Счет – 6:1, 6:3.

Теннис. Ивашко обыграл Кресси, а Готовко уступила Болквадзе-4

А Юлия Готовко впервые в карьере провела официальный матч на состязаниях под эгидой WTA. Случилось это на турнире категории 250 в Турции. Успешным дебют не стал. Белоруска здорово сопротивлялась, но все равно вынуждена была уступить представительнице Грузии, Мариам Болквадзе – 4:6, 4:6.

# Теннис # Илья Ивашко # Юлия Готовко # Максим Кресси # Мариам Болквадзе # Фотофакт

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