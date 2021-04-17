Теннис. Ивашко обыграл Кресси, а Готовко уступила Болквадзе

Новости Беларуси. Ряд теннисных турниров в эти дни проходит по всему миру, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В Барселоне собрались мужчины. Стартовый раунд квалификации легко преодолел Илья Ивашко. Белорус чуть более чем за час сломил сопротивление американца Кресси. Оппоненты уложились в два сета. Счет – 6:1, 6:3.