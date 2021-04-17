«Это приятно до слёз». Волейболистки «Минчанки» в восьмой раз выиграли чемпионат Беларуси

Финальная серия с брестским «Прибужьем» получилась весьма скоротечной. Для завоевания очередных золотых медалей «горожанкам» хватило всего трех матчей. Точка была поставлена в Минске. Причем первые два сета хозяйки взяли предельно легко – 25:15 и 25:12. И лишь в третьем наблюдалась хоть какая-то интрига. Тем не менее в концовке дружина Станислава Саликова продемонстрировала лучшие качества – 3:0 в матче и 3:0 в серии. «Минчанка» – в восьмой раз лучший женский клуб страны.

Татьяна Маркевич, игрок команды «Минчанка»:

Для «Минчанки» это был очень сложный сезон, так как мы дважды уходили на карантин, мы играли российскую суперлигу. Мы были постоянно в разъездах, и у нас как бонус остался белорусский чемпионат: полуфинал и финал. Мы из последних сил боролись, и все-таки мы выдержали и выиграли это золото. Это приятно, это серьезно приятно до слез, особенно когда присутствуют мои родные. Я смотрю на своих родных, на маму, она плачет, я плачу вместе с ней. Мне очень приятно, конечно, что я получила эту награду.