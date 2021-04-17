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Сборная Беларуси по хоккею в товарищеском матче в гостях обыграла Венгрию

17 апреля 2021 17:43
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Новости Беларуси. Сборная Беларуси по хоккею продолжает планомерную подготовку к чемпионату мира. Сейчас наша дружина гостит в Венгрии, где проводит ряд товарищеских встреч, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сборная Беларуси по хоккею в товарищеском матче в гостях обыграла Венгрию-1

16 апреля подопечные Михаила Захарова легко взяли верх над австрийцами. В первом периоде мы отличились дважды, а во втором и вовсе забросили трижды. Увы, но сохранить «сухарь» не получилось. Финальные цифры – 5:1.

Сборная Беларуси по хоккею в товарищеском матче в гостях обыграла Венгрию-4

17 апреля белорусы мерились силами с хозяевами льда. Результат матча – 3:2.

Сборная Беларуси по хоккею в товарищеском матче в гостях обыграла Венгрию-7

Теперь команда возвращается в Минск и продолжит наигрывать связи перед планетарным форумом.

# Хоккей Беларуси # Михаил Захаров # Фотофакт

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