Теннис. Ирина Шиманович выиграла финальный поединок квалификации открытого чемпионата Франции

В тяжелом трехсетовом матче она нанесла поражение японке Маи Хонтама. В первой партии Ирина взяла верх достаточно легко – 6:2, вторую уступила – 3:6, в третьей спортсменки добрались до тай-брейка, который со счетом 10:4 выиграла Шиманович. Таким образом, белоруска выходит в стартовый круг первого в ее карьере турнира «Большого шлема».

Илья Ивашко сыграл четвертьфинальный поединок на турнире категории 250 в швейцарской Женеве. Белорус соперничал с 9-й ракеткой мира, американцем Тейлором Фритцем. Дойти до полуфинала нашему теннисисту не удалось. Разница в классе была ощутимой. Тейлор Фритц, игрок первой мировой десятки, одержал убедительную победу со счетом 6:1, 6:2 и вышел в полуфинал турнира.