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Теннис. Ирина Шиманович выиграла финальный поединок квалификации открытого чемпионата Франции

25 мая 2023 15:26
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Белоруска Ирина Шиманович выиграла финальный поединок квалификации открытого чемпионата Франции по теннису, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Теннис. Ирина Шиманович выиграла финальный поединок квалификации открытого чемпионата Франции-1

В тяжелом трехсетовом матче она нанесла поражение японке Маи Хонтама. В первой партии Ирина взяла верх достаточно легко – 6:2, вторую уступила – 3:6, в третьей спортсменки добрались до тай-брейка, который со счетом 10:4 выиграла Шиманович. Таким образом, белоруска выходит в стартовый круг первого в ее карьере турнира «Большого шлема».  

Теннис. Ирина Шиманович выиграла финальный поединок квалификации открытого чемпионата Франции-4

Илья Ивашко сыграл четвертьфинальный поединок на турнире категории 250 в швейцарской Женеве. Белорус соперничал с 9-й ракеткой мира, американцем Тейлором Фритцем. Дойти до полуфинала нашему теннисисту не удалось. Разница в классе была ощутимой. Тейлор Фритц, игрок первой мировой десятки, одержал убедительную победу со счетом 6:1, 6:2 и вышел в полуфинал турнира.  

# Теннис # Тейлор Фритц # Илья Ивашко # Фотофакт

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