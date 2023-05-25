Баскетболисты «Минска» 15-й раз стали чемпионами Беларуси. Тяжело ли удерживать пальму первенства? Узнали из первых уст
Мужская команда «Минск» одержала победу в финале чемпионата Беларуси сезона 2022-2023, завоевав звание чемпионов страны 15-й раз подряд. Для баскетбольного клуба этот сезон стал историческим и рекордным. Финальную игру против «Гродно 93» в «Минск-Арене» посетили более 7 000 человек. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь игроки команды Вадим Стубеда и Владислав Микульский.
Юрий Царев, ведущий:
Как настроение? Делитесь эмоциями.
«Очень приятно быть первым в своей стране»
Вадим Стубеда, центровой мужской команды БК «Минск»:
Настроение веселое, радостное. Мы стали чемпионами в очередной раз, и это не может не радовать.
Владислав Микульский, защитник мужской команды БК «Минск»:
Для меня это первый трофей, поэтому немного иначе. Очень приятно быть первым в своей стране, добиться, поднять кубок над головой и стать в этом сезоне лучшей баскетбольной командой. Это очень круто.
Юрий Царев:
15-й раз – это же юбилейная победа. Пальму первенства удержать тяжело?
Владислав Микульский:
Конечно, трудно. Это требует определенных физических, эмоциональных затрат. Мы всегда должны быть в тонусе, никогда нельзя расслабляться и думать, что, если в прошлом году было так, в этом будет так же. Весь клуб полностью отдается делу – каждый игрок, все из тренерского штаба. Я думаю, что нельзя останавливаться на достигнутом. Надо продолжать наращивать и становиться лучше с каждым днем.
Ольга Войтенкова, ведущая:
Вадим, вы в команде на позиции центрового. Расскажите тем, кто не в курсе, какая главная задача этого игрока и в чем нюансы.
Центровой, защитник, нападающий. Какие задачи выполняют разные игроки команды?
Вадим Стубеда:
Главная задача центрового игрока – поддерживать всю команду физически, атлетически. Я в основном выполняю тяжелую физическую работу и борюсь в физическом контакте. Возможно, некоторые игроки, которые ниже ростом, они быстрее, выигрывают в скорости. Я же выигрываю в основном за счет своей грубой силы и стараюсь дать все команде.
Юрий Царев:
То есть вы, грубо говоря, такой тафгай. Влад, вы в защите. Что делает защитник на площадке?
Владислав Микульский:
Защитник, как понятно из названия, защищается. Тренер дает установку, какого игрока – и я от первой линии до крайней порчу ему жизнь, пытаюсь залезть под кожу, чтобы он потерял мяч, где-то забрать время на атаку команды. Сама цель – забрать мяч, защищаться и отдать тем, кто играет в нападении получше, чем я, и не мешать.
Юрий Царев:
Защитник только передает нападающему мяч или все-таки бросает сам?
Владислав Микульский:
Конечно, все пять игроков атакуют по кольцу. Просто у каждого свой профиль. У каждого свои роли, и мы это принимаем и пытаемся сделать лучшее, что мы можем.
Юрий Царев:
В боксе угловые постоянно что-то кричат спортсменам. Вам тренер кричит на площадке? Слушаете его?
«Это поддержка, какой-то точечный совет». Как слушать тренера, когда вокруг кричат 7 тысяч зрителей?
Владислав Микульский:
Тренер кричит. Наш тренер – очень эмоциональный человек, и в клубе все об этом знают. Даже когда 7 000 человек, как у нас собралось на рекордной игре, все равно тренера слышим. Уже где-то в подсознании – каждый раз обращаешь на него внимание. Каждую защиту, каждую атаку. Это не только крик. Это поддержка, какой-то точечный совет. Уже натренированные в этом плане.
Ольга Войтенкова:
А игроки могут быть эмоциональными? С одной стороны, игра это предполагает. С другой стороны, нужно оставаться хладнокровным, чтобы держать все под контролем. На какой стороне вы?
Вадим Стубеда:
Баскетбол – это командная игра, и каждый должен давать по своим способностям. Кто-то эмоциональный, и он поддерживает команду эмоциями. Кто-то спокойный, хладнокровный – успокаивает, когда команда начинает слишком сильно эмоционировать.
Юрий Царев:
Я видел ролики NBA, как разбивают щит за кольцом. У нас случаются такие истории?
«Разбить щит и сломать кольцо сегодня достаточно проблематично»
Владислав Микульский:
Разбить щит и сломать кольцо сегодня достаточно проблематично. Уже технологии другие, прочность конструкций совершенно другая. Но подвинуть кольцо, незначительно его погнуть вероятность есть. Но в каждом зале хорошего уровня есть запасное кольцо. Полчаса, чтобы поменять, и игра продолжится. За последних лет пять я не видел такого, чтобы в белорусском баскетболе игра была отменена после того, как кольцо сломали. Такого не было.
Юрий Царев:
У Вадима в руках талисман.
Вадим Стубеда:
Это символ нашей команды – дракон. В этом году у нас изменилось название с «Цмокі» на «Минск», но наш маскот остался прежним. Мы хотим от нашего клуба вручить его вам, вашей программе, чтобы он напоминал вам о нас.
Юрий Царев:
Победный талисман, потому что 15 лет команда «Минск» (бывшие «Цмокі») радовала нас своими достижениями.
Видео с болельщиками показывает, насколько клубу не все равно
Вы сделали уникальную вещь – сняли болельщиков на трибунах. Как эта идея пришла в голову? И что вы дальше делали с этим видео?
Владислав Микульский:
Нужно сказать спасибо клубу, отделу маркетинга, рекламы, нашему ведущему. Это полностью их идея. Конечно же, мы поддержали. Это видео показывает отношения между болельщиками, фанатами и всей организацией. Когда такая тесная связь между баскетбольным клубом и его фанатами, это очень хорошо и показывает, насколько клубу не все равно, кто приходит за них болеть и кто их поддерживает.
Юрий Царев:
Есть такой термин «околофутбол». А есть «околобаскетбол»?
Вадим Стубеда:
Пока нет, но мы развиваемся в этом направлении.
Юрий Царев:
Надеемся, что это будет абсолютно мирная фанатская организация.