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«Мы верим, что будем на Олимпийских играх». Продолжается открытый Кубок Беларуси по стрельбе из лука

25 мая 2023 14:34
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Новости Беларуси. В Минске продолжается открытый Кубок Беларуси по стрельбе из лука, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На награды претендуют сильнейшие стрелки Беларуси и России. Всего заявлено 110 спортсменов. 

«Мы верим, что будем на Олимпийских играх». Продолжается открытый Кубок Беларуси по стрельбе из лука-1

В четверг, 25 мая, состоялся второй квалификационный день. А уже в пятницу начнется стрельба на выбывание как в личных дуэлях, так и в командных. Среди участников есть белорусская спортсменка, серебряный призер чемпионата мира Анна Марусова. В ее многолетней карьере множество стартов, в том числе и Олимпийские игры. Профессионализм спортсменки налицо. Однако на отечественном старте при жесткой конкуренции свой класс необходимо подтверждать. 

«Мы верим, что будем на Олимпийских играх». Продолжается открытый Кубок Беларуси по стрельбе из лука-4

Анна Марусова, участница турнира: 
Это всегда какая-то ответственность, это большой труд, анализ. Очень много ты тратишь физических и психологических сил. Задача – показать максимум, на что ты готов, чтобы уехать с этого старта с положительными эмоциями, с тем чувством, что ты сделал все, что смог. Мы всегда готовимся, мы верим, что мы там будем, на Олимпийских играх. 

«Мы верим, что будем на Олимпийских играх». Продолжается открытый Кубок Беларуси по стрельбе из лука-7

Карина Деминская, участница турнира: 
У нас подготовка всегда, в принципе, одинаковая, ничем не отличается от ежедневной тренировки. Я девчонок знаю с детства практически. Мы с молодежной сборной знакомы. Выступали, конкурировали еще на европейских соревнованиях, на мировых. Поэтому я к ним уже привыкла, думаю, как и они. Поэтому для меня что между белорусками, что между россиянками одинаково выступать. Самое важное побороть себя и не дать волю эмоциям. 

«Мы верим, что будем на Олимпийских играх». Продолжается открытый Кубок Беларуси по стрельбе из лука-10

Для наших стрелков Кубок Беларуси – главный отечественный старт. Ближайший резерв здесь борется за путевки на II Игры стран СНГ, которые примет Беларусь в августе. Чтобы попасть на мультифорум, необходимо выполнить квалификационный норматив. Пока это сделал только наш Антон Терета. 

# Спортивные соревнования # Анна Марусова # Карина Дёминская # Фотофакт

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