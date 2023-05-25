«Мы верим, что будем на Олимпийских играх». Продолжается открытый Кубок Беларуси по стрельбе из лука

Новости Беларуси. В Минске продолжается открытый Кубок Беларуси по стрельбе из лука, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На награды претендуют сильнейшие стрелки Беларуси и России. Всего заявлено 110 спортсменов.

В четверг, 25 мая, состоялся второй квалификационный день. А уже в пятницу начнется стрельба на выбывание как в личных дуэлях, так и в командных. Среди участников есть белорусская спортсменка, серебряный призер чемпионата мира Анна Марусова. В ее многолетней карьере множество стартов, в том числе и Олимпийские игры. Профессионализм спортсменки налицо. Однако на отечественном старте при жесткой конкуренции свой класс необходимо подтверждать.

Анна Марусова, участница турнира:

Это всегда какая-то ответственность, это большой труд, анализ. Очень много ты тратишь физических и психологических сил. Задача – показать максимум, на что ты готов, чтобы уехать с этого старта с положительными эмоциями, с тем чувством, что ты сделал все, что смог. Мы всегда готовимся, мы верим, что мы там будем, на Олимпийских играх.

Карина Деминская, участница турнира:

У нас подготовка всегда, в принципе, одинаковая, ничем не отличается от ежедневной тренировки. Я девчонок знаю с детства практически. Мы с молодежной сборной знакомы. Выступали, конкурировали еще на европейских соревнованиях, на мировых. Поэтому я к ним уже привыкла, думаю, как и они. Поэтому для меня что между белорусками, что между россиянками одинаково выступать. Самое важное – побороть себя и не дать волю эмоциям.