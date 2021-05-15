Теннис. Илья Ивашко вышел в финал квалификации турнира в Женеве

Новости Беларуси. В Женеве стартовала квалификация на очередной грунтовый турнир ATP. В числе участников и наш Илья Ивашко, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

14 мая в матче первого раунда отбора белорус встречался с Ханом Ли из Китая. Как и ожидалось, серьезных проблем наш теннисист не испытал, в итоге уверенная победа – 6:3, 6:0. Кто станет соперником Ивашко в матче за право выступить в основной сетке соревнований в Женеве, станет ясно 16 мая.

Также 15 мая началась квалификация на женский турнир в Белграде. Правда, здесь представительница Беларуси выступила не слишком удачно. Борьбу на самом старте отбора завершила Юлия Готовко, проиграв испанке Кристине Буче – 3:6, 1:6.