Футбол. «Шахтёр» обыграл «Неман» в 9-м туре ЧБ

Новости Беларуси. В чемпионате Беларуси по футболу продолжается 9-й тур. В программе 15 мая прошли четыре матча, а открыла игровой день встреча «Немана» и «Шахтера», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Гродненцы быстро вышли в матче вперед, а вскоре получили право и на пенальти. Правда, реализовать попытку не удалось, за что хозяева были тут же наказаны, за солигорчан отличился Эзе. Судьбу матча решил еще один пенальти, но уже в ворота «Немана». Кендыш был точен и принес «Шахтеру» викторию – 2:1.

Таким образом, «горняки» продолжают идти без очковых потерь.

Следом на поле в Витебске вышли местный клуб и «Энергетик». После первого тайма минчане вели – 2:0, но в итоге не увезли с собой даже одного очка. Дубль Теверова и гол Вандэрсона принесли «северянам» волевую победу – 3:2.

Завершился поединок «Торпедо» и «Ислочи», в котором была зафиксирована ничья – 3:3. Закрывает же программу игрового дня матч БАТЭ и «Руха».