Волейболистки сборной Беларуси о досрочном выходе на ЧЕ: «Ставили задачу попасть в финал – мы её выполнили»

Анна Давыскиба, игрок женской сборной Беларуси по волейболу:

Ставили задачу попасть в финал – мы ее выполнили. Счастливы, что прошли достойно этот путь, что каждый мог выйти и помочь. В принципе у нас взаимозаменяемые игроки, за счет этого мы счастливы, что помогли друг другу и вышли в финал.

Эстония и Швейцария – очень сыгранные команды, они точно стоят в защите, им трудно забить. Я очень рада, что девчонки постарались и сделали все возможное, чтобы переломить этот момент. Очень рада, что у меня также была возможность выйти и сыграть.