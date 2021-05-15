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Волейболистки сборной Беларуси о досрочном выходе на ЧЕ: «Ставили задачу попасть в финал – мы её выполнили»

15 мая 2021 18:53
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Новости Беларуси. Белорусская женская волейбольная сборная точно сыграет в основном раунде чемпионата Европы. Наши девушки вышли на топ-турнир досрочно, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Волейболистки сборной Беларуси о досрочном выходе на ЧЕ: «Ставили задачу попасть в финал – мы её выполнили»-1

Анна Давыскиба, игрок женской сборной Беларуси по волейболу:
Ставили задачу попасть в финал – мы ее выполнили. Счастливы, что прошли достойно этот путь, что каждый мог выйти и помочь. В принципе у нас взаимозаменяемые игроки, за счет этого мы счастливы, что помогли друг другу и вышли в финал.

Эстония и Швейцария – очень сыгранные команды, они точно стоят в защите, им трудно забить. Я очень рада, что девчонки постарались и сделали все возможное, чтобы переломить этот момент. Очень рада, что у меня также была возможность выйти и сыграть.

Волейболистки сборной Беларуси о досрочном выходе на ЧЕ: «Ставили задачу попасть в финал – мы её выполнили»-4

Напомним, чемпионат Европы пройдет с 18 августа по 4 сентября в четырех странах – Сербии, Хорватии, Болгарии и Румынии.

# Волейбол # Анна Давыскиба # Фотофакт

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