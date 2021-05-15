«Выполнили задачу поставленную». Белорусские волейболистки досрочно вышли на чемпионат Европы

Новости Беларуси. Белорусская женская волейбольная сборная уже точно сыграет в основном раунде чемпионата Европы – наши девушки вышли на топ-турнир досрочно, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Чтобы пройти на континентальный форум, белорускам нужно было попасть в число двух лучших команд в группе из трех сборных. Подопечные Дениса Матвеева, проводившие отбор на домашней площадке «Чижовка-Арены», одержали победы во всех матчах квалификации: дважды над Эстонией и дважды над Швейцарией. 15 мая «альпийки» были повержены всухую – 3:0.

Волейболистки сборной Беларуси о досрочном выходе на ЧЕ: «Ставили задачу попасть в финал – мы её выполнили»