«Выполнили задачу поставленную». Белорусские волейболистки досрочно вышли на чемпионат Европы

Новости Беларуси. Белорусская женская волейбольная сборная уже точно сыграет в основном раунде чемпионата Европы – наши девушки вышли на топ-турнир досрочно, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Белорусская женская волейбольная сборная уже точно сыграет в основном раунде чемпионата Европы – наши девушки вышли на топ-турнир досрочно, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Чтобы пройти на континентальный форум, белорускам нужно было попасть в число двух лучших команд в группе из трех сборных. Подопечные Дениса Матвеева, проводившие отбор на домашней площадке «Чижовка-Арены», одержали победы во всех матчах квалификации: дважды над Эстонией и дважды над Швейцарией. 15 мая «альпийки» были повержены всухую – 3:0.
Волейболистки сборной Беларуси о досрочном выходе на ЧЕ: «Ставили задачу попасть в финал – мы её выполнили»
Денис Матвеев, главный тренер женской сборной Беларуси по волейболу:
Выполнили задачу поставленную: и федерация, и Министерство спорта. Они сами очень горели и хотели доказать, что команда имеет полное право участвовать в финальной части Европы.
Напомним, чемпионат Европы пройдет с 18 августа по 4 сентября в четырех странах – Сербии, Хорватии, Болгарии и Румынии.