Теннис. Илья Ивашко выбыл из турнира в Санкт-Петербурге

Новости Беларуси. Илья Ивашко проиграл в матче второго круга турнира ATP в Санкт-Петербурге, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Соперником белоруса на стадии 1/8 финала был второй сеяный турнира и двенадцатая ракетка мира канадец Денис Шаповалов. Куда более высокий статус оппонента стал сказываться уже в самом начале. В стартовом сете Ивашко удалось взять только один гейм. Для победы во второй партии канадцу, уверенно державшему свою подачу, хватило единственного брейка в самом первом розыгрыше. В итоге 1:6, 4:6 и белорус отправился собирать вещи.