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Теннис. Илья Ивашко выбыл из турнира в Санкт-Петербурге

15 октября 2020 14:20
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Новости Беларуси. Илья Ивашко проиграл в матче второго круга турнира ATP в Санкт-Петербурге, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Соперником белоруса на стадии 1/8 финала был второй сеяный турнира и двенадцатая ракетка мира канадец Денис Шаповалов. Куда более высокий статус оппонента стал сказываться уже в самом начале. В стартовом сете Ивашко удалось взять только один гейм. Для победы во второй партии канадцу, уверенно державшему свою подачу, хватило единственного брейка в самом первом розыгрыше. В итоге 1:6, 4:6 и белорус отправился собирать вещи.

Теннис. Илья Ивашко выбыл из турнира в Санкт-Петербурге-1

Напомним, на турнире в Санкт-Петербурге также выступал и наш Егор Герасимов, но споткнулся уже на стадии первого круга.

# Теннис # Илья Ивашко # Денис Шаповалов # Егор Герасимов # Фотофакт

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