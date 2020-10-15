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Мархель о матче сборной Беларуси с Казахстаном: «Нам было очень важно эту игру выиграть, чтобы идти вперёд»

15 октября 2020 09:34
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Новости Беларуси. Сборная Беларуси по футболу провела очередной матч розыгрыша Лиги наций. Наша команда сыграла с Казахстаном. Встреча проходила на столичном стадионе «Динамо», сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Команды уже встречались на выезде, тогда парни Михаила Мархеля были сильнее – 2:1.  

Мархель о матче сборной Беларуси с Казахстаном: «Нам было очень важно эту игру выиграть, чтобы идти вперёд»-1

Мархель о матче сборной Беларуси с Казахстаном: «Нам было очень важно эту игру выиграть, чтобы идти вперёд»-3

До матчей 14 октября в таблице одинаковое количество баллов имели все команды пула. Но Литва и Албания накануне раскатали безголевую ничью.  

Мархель о матче сборной Беларуси с Казахстаном: «Нам было очень важно эту игру выиграть, чтобы идти вперёд»-6

Михаил Мархель, главный тренер сборной Беларуси по футболу:
Ребята выполнили то, что мы их просили в плане самоотдачи. Нам тяжело было, поверьте. Третья игра, и фон был не очень хорошим психологически. Нам было очень важно эту игру выиграть для того, чтобы идти вперед.  

Мы акцент делали на установки, на то, что придут наши болельщики, и мы должны людей наших порадовать.  

# Футбол Беларуси # Михаил Мархель # Евгений Яблонский # Роман Юзепчук # Фотофакт

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