Мархель о матче сборной Беларуси с Казахстаном: «Нам было очень важно эту игру выиграть, чтобы идти вперёд»

Новости Беларуси. Сборная Беларуси по футболу провела очередной матч розыгрыша Лиги наций. Наша команда сыграла с Казахстаном. Встреча проходила на столичном стадионе «Динамо», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

До матчей 14 октября в таблице одинаковое количество баллов имели все команды пула. Но Литва и Албания накануне раскатали безголевую ничью.

Михаил Мархель, главный тренер сборной Беларуси по футболу:

Ребята выполнили то, что мы их просили в плане самоотдачи. Нам тяжело было, поверьте. Третья игра, и фон был не очень хорошим психологически. Нам было очень важно эту игру выиграть для того, чтобы идти вперед.

Мы акцент делали на установки, на то, что придут наши болельщики, и мы должны людей наших порадовать.