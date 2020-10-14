Игорь Ревенко и Виталий Пинчук подписали пробные контракты с минским «Динамо»

Новости Беларуси. Пробные контракты с хоккейным минским «Динамо» подписали два форварда из экстралиги «А», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Свои силы в КХЛ попробует лучший бомбардир чемпионата страны Игорь Ревенко. Сезон форвард начал в Гомеле и в 11 играх набрал 15 очков. Ранее он выступал за минскую «Юность» и гродненский «Неман».

Был в карьере Ревенко и легионерский опыт: три сезона игрок откатал в Западной хоккейной лиге за «Принц Альберт Рэйдерс» и провел еще год в пензенском «Дизеле» из ВХЛ.

Также состав «зубров» пополнил Виталий Пинчук из жлобинского «Металлурга». В этом сезоне 18-летний форвард в 12 матчах за «волков» добыл 8 очков.