Теннис. Илья Ивашко неудачно стартовал на турнире в США

Илья Ивашко неудачно стартовал на турнире в американском Далласе категории 250. В первом круге наш теннисист провел сложный трехчасовой поединок против хозяина кортов Джека Сока, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Матч продолжался боле трех часов и, к сожалению, не принес никаких дивидендов белорусскому теннисисту. Поражение со счетом – 6:7, 6:4, 4:6. Соперник Ильи уступал ему в рейтинге несколько десятков пунктов.

Егор Герасимов продолжает возвращаться в тур. Он преодолел стартовый барьер на Challenger в Вильнюсе и победил пятого сеяного немца Яна-Леннарда Штруффа – 6:3, 6:4.

А вот на турнире в австрийском Линце категории 250 белоруска Лидия Морозова в парном разряде одержала первую викторию. В 1/8 финала в дуэте с китаянкой Хань Синьюнь белоруска одолела чешскую пару Анастасия Детюк/Мириам Колодзиева со счетом – 3:6, 7:6, 10:3. В этом поединке белорусско-китайский тандем прошел определенный кризис – на стыке двух сетов произошел провал в восемь геймов, но затем все стало на круги своя: Морозова и Хань Синьюнь вернулись в игру и победили. 9 февраля в четвертьфинале наша пара встретится с немецко-украинским тендемом Анной-Леной Фринзам и Надей Киченок.