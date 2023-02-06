Хоккейная сборная Беларуси до 18 лет заняла 4-е место в турнире 3х3 в Астане

Хоккейная сборная Беларуси, составленная из игроков до 18 лет, приняла участие в турнире 3х3, который проходит в Астане, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В полуфинальном поединке наша команда не смогла справиться с российской дружиной до 16 лет. Оппоненты хотя и были младше на два года, но все же оказались сильней сборной Дмитрия Шульги. Белорусские хоккеисты проиграли со счетом 1:3 и вышли в малый финал. В поединке за третье место сборная Беларуси до 18 лет встретилась с национальной женской командой России и уступила 0:1. Единственную шайбу в наши ворота забросила Ландыш Фаляхова.