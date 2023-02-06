Главный тренер женской сборной Беларуси по баскетболу: сборная России – соперник достойного уровня. Будет интересно

Наталья Трофимова, главный тренер женской сборной Беларуси по баскетболу:

Девчонки приехали все здоровые, с хорошим настроением. Я думаю, что мы рады видеть друг друга, давно не встречались в таких условиях. Поэтому все хорошо. Сборная России, как я говорила, в любом составе, в каком бы она ни приехала, – это сборная России. Пятое место на чемпионате Европы. Я думаю, соперник достойного уровня. Будет интересно. Конечно же, хотим победить, но для нас сейчас, наверное, больше в приоритете именно взаимосвязь молодых и старших игроков. Проверить это в условиях конкретного боя, увидеть, все ли так хорошо, как есть на тренировке.