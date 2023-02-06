Главный тренер женской сборной Беларуси по баскетболу: сборная России – соперник достойного уровня. Будет интересно

Новости Беларуси. В Минске в рамках подготовки к Кубку Дружбы продолжается учебно-тренировочный сбор женской национальной команды по баскетболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. В Минске в рамках подготовки к Кубку Дружбы продолжается учебно-тренировочный сбор женской национальной команды по баскетболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Стартовал кэмп 1 февраля, а завершится уже в пятницу, 10 февраля. В расширенном ростере значатся 18 спортсменок. Среди них как опытные баскетболистки, к примеру, Анастасия Веремеенко, так и молодежь. В составе есть и Юлия Василевич.
Напомним, 4 февраля белоруска стала победительницей конкурса баскетбольного мастерства на Матче звезд студенческой ассоциации. Для наших девушек предстоящий старт очень важен. Он станет первым международным спустя долгое время. Соперник серьезный – женская сборная России. Однако белоруски намерены порадовать болельщиков, которые уже соскучились по играм команды, красивой и упорной борьбе.
Наталья Трофимова, главный тренер женской сборной Беларуси по баскетболу:
Девчонки приехали все здоровые, с хорошим настроением. Я думаю, что мы рады видеть друг друга, давно не встречались в таких условиях. Поэтому все хорошо. Сборная России, как я говорила, в любом составе, в каком бы она ни приехала, – это сборная России. Пятое место на чемпионате Европы. Я думаю, соперник достойного уровня. Будет интересно. Конечно же, хотим победить, но для нас сейчас, наверное, больше в приоритете именно взаимосвязь молодых и старших игроков. Проверить это в условиях конкретного боя, увидеть, все ли так хорошо, как есть на тренировке.
Международный турнир «Кубок Дружбы» пройдет 11 и 12 февраля на базе Республиканского государственного училища олимпийского резерва. Начало поединков в 13:00. Вход на трибуны свободный.
Подписывайтесь на нас в Telegram!