«У нас девочки реально хороши». На играх «Дети Азии» Беларусь представят 12 лыжников

Новости Беларуси. На вторые зимние международные спортивные игры «Дети Азии», которые с 23 февраля по 5 марта пройдут в Кузбассе, отправится представительная белорусская делегация, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В нашу команду вошли 68 спортсменов до 16 лет. Среди них 12 лыжников – по шесть юношей и девушек. Основные поставщики кадров для нашей сборной – это два региона, Могилев и Витебск. Состав практически определен (за исключением одной вакансии у девушек, на которую претендуют две спортсменки). Окончательный вариант дружины будет известен в ближайшее время.

Сергей Прокопеня, старший тренер национальной команды Беларуси по лыжным гонкам:

Пошла хорошая база и работа. В ноябре-декабре снег рано выпал. Плюс у нас в Городке Витебской области и в Раубичах был заготовлен искусственный снег. Плюс погодные условия великолепные – выпал рано снег. Поэтому у нас хорошая была вкатка. А сейчас скоростная работа. Пошли соревнования. Конечно, будем стараться выступить получше. И хочу заметить, что у нас девочки реально хороши. Они на первенство России, которое было в ноябре в Сыктывкаре, занимали где-то 30-е, 40-е места. Опять же, это только первые старты. То есть планируем хорошо выступить, особенно девушками.

Один из основных номеров нашей лыжной команды – это Ирина Кравцова. Она была лучшей на первенстве Беларуси, а также неплохо выступила на недавних соревнованиях в российских городах Тюмень и Сыктывкар. В планах – успешное выступление и на стартах «Дети Азии».