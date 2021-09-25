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Теннис. Илья Ивашко не вышел в финал турнира в Нур-Султане

25 сентября 2021 17:19
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Новости Беларуси. Илья Ивашко безтитульно покидает теннисный турнир категории 250 в Нур-Султане. Непреодолимым для белоруса оказался полуфинал, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Теннис. Илья Ивашко не вышел в финал турнира в Нур-Султане-1

В матче 1/2 наш спортсмен в двух сетах уступил представителю Австралии Джеймсу Дакворту. Финальные цифры – 3:6, 6:7.

Теннис. Илья Ивашко не вышел в финал турнира в Нур-Султане-4

А вот Андрей Василевский и теннисист из Израиля Йонатан Эрлих сыграют в финале. В главном матче на турнире им будет противостоять аргентино-мексиканский тандем. Поединок пройдет 26 сентября.

# Теннис # Илья Ивашко # Джеймс Дакворт # Андрей Василевский # Йонатан Эрлих # Фотофакт

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