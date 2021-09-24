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Илья Ивашко вышел в полуфинал теннисного турнира в Казахстане

24 сентября 2021 20:25
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Новости Беларуси. Илья Ивашко пробился в полуфинал теннисного турнира категории 250 в Казахстане. На преодоление 1/4 финала белорусу понадобилось почти 3 часа, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Илья Ивашко вышел в полуфинал теннисного турнира в Казахстане-1

Представитель Финляндии Эмиль Руусувуори оказался крепким орешком. И именно он оставил за собой первый сет – 6:4. Однако наш земляк вначале нашел в себе силы сравняться по партиям, а затем и дожать оппонента. Причем в последнем отрезке превосходство Ивашко было подавляющим – 6:1.

Соперник белоруса по полуфиналу пока не определен. Турнир в Казахстане завершится 26 сентября.

# Теннис # Илья Ивашко # Эмиль Руусувуори # Фотофакт

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