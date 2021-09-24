Хоккей. «Лида» минимально уступила «Юности», а «Динамо-Молодечно» и «Шахтёр» обыграли соперников всухую

Новости Беларуси. Три матча сыграли в рамках чемпионата Беларуси по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт» на СТВ. Причем афиша 24 сентября полностью совпадала с той, которая была в среду, 22 сентября.

Речь в первую очередь о битве «Юности» и «Лиды». Обе дружины находятся в верхней части таблицы, поэтому их встречу ждали с особым нетерпением. К тому же представители Гомельской области наверняка хотели реабилитироваться за два кряду провала в очных дуэлях. «Юность» последние разы буквально громила «Лиду». На сей раз первый период дружины отыграли ровно, по разу огорчив друг друга. Во втором отрезке забросила только «Юность».