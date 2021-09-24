Прямой эфир

Хоккей. «Лида» минимально уступила «Юности», а «Динамо-Молодечно» и «Шахтёр» обыграли соперников всухую

24 сентября 2021 21:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Три матча сыграли в рамках чемпионата Беларуси по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт» на СТВ. Причем афиша 24 сентября полностью совпадала с той, которая была в среду, 22 сентября.

Хоккей. «Лида» минимально уступила «Юности», а «Динамо-Молодечно» и «Шахтёр» обыграли соперников всухую-1

Речь в первую очередь о битве «Юности» и «Лиды». Обе дружины находятся в верхней части таблицы, поэтому их встречу ждали с особым нетерпением. К тому же представители Гомельской области наверняка хотели реабилитироваться за два кряду провала в очных дуэлях. «Юность» последние разы буквально громила «Лиду». На сей раз первый период дружины отыграли ровно, по разу огорчив друг друга. Во втором отрезке забросила только «Юность».

Хоккей. «Лида» минимально уступила «Юности», а «Динамо-Молодечно» и «Шахтёр» обыграли соперников всухую-4

Следующий игровой день в экстралиге – 25 сентября.

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Илья Ивашко вышел в полуфинал теннисного турнира в Казахстане
24 сентября 2021 20:25

Илья Ивашко вышел в полуфинал теннисного турнира в Казахстане

Главный тренер сборной по шорт-треку об Открытом Кубке Беларуси: это отбор на Олимпийские игры
24 сентября 2021 17:44

Главный тренер сборной по шорт-треку об Открытом Кубке Беларуси: это отбор на Олимпийские игры

Александр Ботвинник о новом боксёрском зале в Минске: каждый здесь готовит себя к одному – к олимпийскому золоту
24 сентября 2021 17:20

Александр Ботвинник о новом боксёрском зале в Минске: каждый здесь готовит себя к одному – к олимпийскому золоту