Анна Изофатова на Открытом Кубке Беларуси по шорт-треку: «Мы серьёзно к этому готовились, мы готовы бороться»

Новости Беларуси. В Минске продолжается Открытый Кубок Беларуси по шорт-треку и конькобежному спорту. Не обошлось на соревнованиях без новых рекордов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Анна Изофатова установила лучшее время в шорт-треке на дистанции 1 500 метров. Это первый национальный рекорд, зафиксированный на олимпийской дистанции на территории нашей страны.

Анна Изофатова, спортсменка сборной Беларуси по шорт-треку:

Конечно, всегда хочется выступать гораздо лучше, чем мы имеем, но национальный рекорд – это, конечно, достижение высокое, и мы к этому шли. В принципе, я очень довольна, что так получилось хорошо проехать. Кубки – это квалификация на Олимпиаду, для нас это очень серьезно, мы серьезно к этому готовились. Сейчас мы готовы бороться.

Мы очень много работаем, чтобы попасть на Олимпиаду. Естественно, готовимся к тому, чтобы заработать лицензию, а дальше – как уже пойдет. Конечно, хочется медали и показать уровень белорусского шорт-трека.