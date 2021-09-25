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Анна Изофатова на Открытом Кубке Беларуси по шорт-треку: «Мы серьёзно к этому готовились, мы готовы бороться»

25 сентября 2021 17:06
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Новости Беларуси. В Минске продолжается Открытый Кубок Беларуси по шорт-треку и конькобежному спорту. Не обошлось на соревнованиях без новых рекордов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Анна Изофатова на Открытом Кубке Беларуси по шорт-треку: «Мы серьёзно к этому готовились, мы готовы бороться»-1

Анна Изофатова установила лучшее время в шорт-треке на дистанции 1 500 метров. Это первый национальный рекорд, зафиксированный на олимпийской дистанции на территории нашей страны.

Перед стартом турнира состоялась приятная церемония.

Главный тренер сборной по шорт-треку об Открытом Кубке Беларуси: это отбор на Олимпийские игры. Читайте здесь.

Анна Изофатова на Открытом Кубке Беларуси по шорт-треку: «Мы серьёзно к этому готовились, мы готовы бороться»-4

Спортсменкам, выступающим в составе сборной Беларуси по шорт-треку, были вручены удостоверения мастеров спорта международного класса.

Анна Изофатова на Открытом Кубке Беларуси по шорт-треку: «Мы серьёзно к этому готовились, мы готовы бороться»-7

Анна Изофатова, спортсменка сборной Беларуси по шорт-треку:
Конечно, всегда хочется выступать гораздо лучше, чем мы имеем, но национальный рекорд – это, конечно, достижение высокое, и мы к этому шли. В принципе, я очень довольна, что так получилось хорошо проехать. Кубки – это квалификация на Олимпиаду, для нас это очень серьезно, мы серьезно к этому готовились. Сейчас мы готовы бороться.

Мы очень много работаем, чтобы попасть на Олимпиаду. Естественно, готовимся к тому, чтобы заработать лицензию, а дальше – как уже пойдет. Конечно, хочется медали и показать уровень белорусского шорт-трека.

Анна Изофатова на Открытом Кубке Беларуси по шорт-треку: «Мы серьёзно к этому готовились, мы готовы бороться»-10

Эти соревнования являются отборочными в национальную сборную, которая позже продолжит борьбу за участие в Олимпиаде. Впереди у команды по шорт-треку четыре этапа Кубка мира, по итогам которых будут разыграны лицензии на главный зимний старт.

# Зимние виды спорта # Анна Изофатова # Артур Солиенко # Фотофакт

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