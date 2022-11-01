Теннис. Готовко и Шиманович вышли во второй круг турнира во Франции

Значительно менее рейтинговые теннисистки, которые только мечтают побывать на итоговом чемпионате, выясняют отношения во Франции на состязаниях категории 60. Здесь Беларусь представляют Ирина Шиманович и Юлия Готовко, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Обе девушки без особых усилий вышли во второй круг. Минимум физических затрат приложила Готовко. Она взяла первый сет – 6:2, а затем соперница, британка Сара Бет Грей, отказалась от продолжения борьбы.

Немного больше провела на корте Ирина Шиманович. Но и она легко прошла оппонентку Берфу Ченгиз. Счет по партиям – 6:0, 6:2. А вот следующая визави будет куда сложнее. Это будет первая ракетка турнира Тамара Корпач. В мировом рейтинге немка идет 92-й, белоруска только в четвертой сотне. К тому же накануне главная фаворитка разгромила соперницу – 6:0, 6:0.