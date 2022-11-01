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Футбол. Сборная Беларуси U-16 сыграла вничью с Венгрией в товарищеском матче

01 ноября 2022 14:27
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Сборная Беларуси по футболу, составленная из игроков до 16 лет, провела товарищеский матч с командой Венгрии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Футбол. Сборная Беларуси U-16 сыграла вничью с Венгрией в товарищеском матче-1

Начало дуэли получилось ярким. Наши парни поразили чужие ворота уже на 8-й секунде. Собственно, гол в исполнении Дениса Овсянникова стал единственным в первом тайме. Второй отрезок матча выдался более щедрым на взятия ворот. После перерыва на 51-й минуте белорусы сумели увеличить отрыв. Но затем хозяева поля включили атакующую игру и забросили в ворота белорусов два мяча. До конца противостояния больше ни одна дружина не смогла отличиться. Как итог – ничья.

# Футбол # Денис Овсянников # Фотофакт

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