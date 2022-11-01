Футбол. Сборная Беларуси U-16 сыграла вничью с Венгрией в товарищеском матче

Начало дуэли получилось ярким. Наши парни поразили чужие ворота уже на 8-й секунде. Собственно, гол в исполнении Дениса Овсянникова стал единственным в первом тайме. Второй отрезок матча выдался более щедрым на взятия ворот. После перерыва на 51-й минуте белорусы сумели увеличить отрыв. Но затем хозяева поля включили атакующую игру и забросили в ворота белорусов два мяча. До конца противостояния больше ни одна дружина не смогла отличиться. Как итог – ничья.