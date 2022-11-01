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Хоккей. Экстралига. Михаил Стефанович отметился результативными действиями в матчах против всех соперников

01 ноября 2022 19:21
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Новости Беларуси. Интересная статистика зафиксирована в чемпионате Беларуси по хоккею. Уже через два месяца после старта экстралиги появился игрок, который сумел отличиться результативными действиями в поединках против абсолютно всех соперников, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккей. Экстралига. Михаил Стефанович отметился результативными действиями в матчах против всех соперников-1

Особо опасаться следует форварда «Шахтера» и по совместительству лучшего бомбардира национального первенства Михаила Стефановича. В 21-м матче он сумел набрать 31 очко. Средняя результативность составляет без малого 1,5 балла за игру. Примечательно также, что от клюшки «горняка» пострадал каждый из оппонентов, а это ни много ни мало 11 коллективов.  

# Хоккей Беларуси # Михаил Стефанович # Фотофакт

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