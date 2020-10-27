Теннис. Егор Герасимов вышел во второй круг турнира в Нур-Султане

Новости Беларуси. Егор Герасимов в трех партиях обыграл южноафриканца Ллойда Харриса в матче первого круга турнира в Нур-Султане, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В начале игры белорус был практически безупречен на своей подаче – за весь первый сет Герасимов проиграл на ней только два розыгрыша. Исход стартовой партии решил второй гейм: Егор взял подачу соперника под ноль и довел дело до итоговых 6:3. Сет номер два закончился с таким же счетом, однако уже в пользу южноафриканца.

В третьей партии соперники набрали по 6 очков каждый, а на решающем тай-брейке белорус закосплеил самого себя из стартового сета, идеально отыграв на своей подаче. Харрис же дрогнул дважды и позволил Егору закрыть игру с первого же матчбола.