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Теннис. Егор Герасимов вышел во второй круг турнира в Нур-Султане

27 октября 2020 20:48
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Новости Беларуси. Егор Герасимов в трех партиях обыграл южноафриканца Ллойда Харриса в матче первого круга турнира в Нур-Султане, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Теннис. Егор Герасимов вышел во второй круг турнира в Нур-Султане-1

В начале игры белорус был практически безупречен на своей подаче – за весь первый сет Герасимов проиграл на ней только два розыгрыша. Исход стартовой партии решил второй гейм: Егор взял подачу соперника под ноль и довел дело до итоговых 6:3. Сет номер два закончился с таким же счетом, однако уже в пользу южноафриканца.

Теннис. Егор Герасимов вышел во второй круг турнира в Нур-Султане-4

В третьей партии соперники набрали по 6 очков каждый, а на решающем тай-брейке белорус закосплеил самого себя из стартового сета, идеально отыграв на своей подаче. Харрис же дрогнул дважды и позволил Егору закрыть игру с первого же матчбола.

Теннис. Егор Герасимов вышел во второй круг турнира в Нур-Султане-7

Встреча соседей по мировому рейтингу длилась ровно два часа. Во втором круге турнира в столице Казахстана Герасимов сыграет с Иржи Веселым из Чехии.

# Теннис # Егор Герасимов # Ллойд Харрис # Иржи Веселый # Фотофакт

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