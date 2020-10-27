Хоккей. В худшем за 16 лет сезоне Сергей Пушков покидает «Неман»

Новости Беларуси. Конец эпохи в хоккейном Гродно. По информации источников, близких клубу, пост главного тренера «Немана» покидает Сергей Пушков, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Конец эпохи в хоккейном Гродно. По информации источников, близких клубу, пост главного тренера «Немана» покидает Сергей Пушков, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Специалист возглавлял гродненцев на протяжении пяти полных сезонов, и за это время трижды становился с командой чемпионом Беларуси.
Однако в 2020 году «Неман» не похож на себя – один из самых титулованных клубов экстралиги выдал худший старт за 16 лет. С начала чемпионата гродненцы проиграли две трети матчей и сейчас идут на шестой строчке в турнирной таблице. В свете плохих результатов руководство «Немана» провело с Пушковым беседу, по итогам которой наставник был освобожден от должности.
Наталья Федорцова, СТВ:
Официального заявления со стороны клуба пока не последовало. Следующий матч (вероятно, уже с другим тренером) гродненцы сыграют в четверг дома против «Могилева».