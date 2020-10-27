Хоккей. В худшем за 16 лет сезоне Сергей Пушков покидает «Неман»

Однако в 2020 году «Неман» не похож на себя – один из самых титулованных клубов экстралиги выдал худший старт за 16 лет. С начала чемпионата гродненцы проиграли две трети матчей и сейчас идут на шестой строчке в турнирной таблице. В свете плохих результатов руководство «Немана» провело с Пушковым беседу, по итогам которой наставник был освобожден от должности.