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Хоккей. В худшем за 16 лет сезоне Сергей Пушков покидает «Неман»

27 октября 2020 20:38
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Новости Беларуси. Конец эпохи в хоккейном Гродно. По информации источников, близких клубу, пост главного тренера «Немана» покидает Сергей Пушков, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккей. В худшем за 16 лет сезоне Сергей Пушков покидает «Неман»-1

Специалист возглавлял гродненцев на протяжении пяти полных сезонов, и за это время трижды становился с командой чемпионом Беларуси.

Хоккей. В худшем за 16 лет сезоне Сергей Пушков покидает «Неман»-4

Однако в 2020 году «Неман» не похож на себя – один из самых титулованных клубов экстралиги выдал худший старт за 16 лет. С начала чемпионата гродненцы проиграли две трети матчей и сейчас идут на шестой строчке в турнирной таблице. В свете плохих результатов руководство «Немана» провело с Пушковым беседу, по итогам которой наставник был освобожден от должности.

Хоккей. В худшем за 16 лет сезоне Сергей Пушков покидает «Неман»-7

Наталья Федорцова, СТВ:
Официального заявления со стороны клуба пока не последовало. Следующий матч (вероятно, уже с другим тренером) гродненцы сыграют в четверг дома против «Могилева».

# Хоккей Беларуси # Сергей Пушков # Наталья Федорцова # Фотофакт

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