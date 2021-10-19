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Теннис. Егор Герасимов вышел во второй круг Кубка Кремля

19 октября 2021 22:33
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Новости Беларуси. Три сета, полтора часа мучений – и победа в кармане. Егор Герасимов вышел во второй круг крупного теннисного турнира «Кубок Кремля», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Теннис. Егор Герасимов вышел во второй круг Кубка Кремля-1

В дебютном матче основы пал серб Кецманович. Но сопротивлялся он знатно и даже смог занести себе в актив вторую партию. Нужно отметить, что именно балканец имел больший рейтинг. Ему это не помогло.

В 1/8 финала Герасимов сразится с представителем России Карацевым, 22-й ракеткой планеты.

# Теннис # Егор Герасимов # Аслан Карацев # Миомир Кецманович # Фотофакт

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