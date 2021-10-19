«Дома всегда приятно играть». В Минске проходит международный теннисный турнир среди юниоров

Новости Беларуси. С 15 по 23 октября в Республиканском центре олимпийской подготовки по теннису проходит международный юниорский турнир, в котором принимают участие юноши и девушки до 14 лет, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Посражаться за главный приз собрались более 100 спортсменов из семи стран – России, Украины, Молдовы, Казахстана, Турции, Израиля и Беларуси. Из 10 возможных прямых путевок в основу белорусы сумели заполучить четыре. Все они у девушек. Хозяева составили львиную долю всех участников нокаут-раунда.

Цвета нашего флага защищают 11 юношей и 18 девушек. Для них данный старт дает возможность наработать необходимый опыт для участия в международных соревнованиях, а также появляется возможность завести новые знакомства.

Артем Сергиевич, директор турнира: Ввиду COVID дома всегда приятно играть нашим спортсменам. Плюс теннис – такой вид спорта, где практика нужна постоянно. Чем больше ты сыграешь за год турниров и матчей, тем больше и быстрее твоя квалификация будет повышаться.

Полина Кухаренко, участница турнира (Беларусь):

Я готовилась, давно не было турниров у меня. В принципе хорошо готовилась. Три недели работала и на все 90-100 % готова выложиться на этом турнире.

Турнир продлится по 23 октября. Финалы в парных разрядах запланированы на 22 октября, а 23-го станут известны обладатели медалей в одиночках.