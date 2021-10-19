Прямой эфир

В США завершился ЧМ по воднолыжному спорту. У белорусов есть медали

19 октября 2021 13:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Соединенных Штатах завершился чемпионат мира по воднолыжному спорту, в котором участие принимали и наши спортсмены, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В США завершился ЧМ по воднолыжному спорту. У белорусов есть медали-1

По итогам соревнований Александра Данишевская показала лучший результат в многоборье, став чемпионкой международного форума. А Анна Стрельцова в этом же виде программы стала второй. Удача улыбнулась ей и в прыжках на лыжах с трамплина. Она показала результат в 55,5 метров, что принесло ей серебряную медаль. На этих соревнованиях нашу страну представляли еще четыре спортсмена, но они, к сожалению, не оказались столь успешны.

# Спортивные соревнования # Александра Данишевская # Анна Стрельцова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Белорусы выступают на теннисном Кубке Кремля в России. Вот какие успехи
19 октября 2021 12:36

Белорусы выступают на теннисном Кубке Кремля в России. Вот какие успехи

ЧЕ по боксу. Белорусские спортсмены пробились в три четвертьфинала
19 октября 2021 12:23

ЧЕ по боксу. Белорусские спортсмены пробились в три четвертьфинала

Мужская сборная Беларуси завершила выступление на конкурсе баскетбольного мастерства
18 октября 2021 20:35

Мужская сборная Беларуси завершила выступление на конкурсе баскетбольного мастерства