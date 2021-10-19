В США завершился ЧМ по воднолыжному спорту. У белорусов есть медали

По итогам соревнований Александра Данишевская показала лучший результат в многоборье, став чемпионкой международного форума. А Анна Стрельцова в этом же виде программы стала второй. Удача улыбнулась ей и в прыжках на лыжах с трамплина. Она показала результат в 55,5 метров, что принесло ей серебряную медаль. На этих соревнованиях нашу страну представляли еще четыре спортсмена, но они, к сожалению, не оказались столь успешны.