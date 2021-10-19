Белорусы выступают на теннисном Кубке Кремля в России. Вот какие успехи

Новости Беларуси. Белорусы продолжают свое выступление на теннисном Кубке Кремля в России, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Белорусы продолжают свое выступление на теннисном Кубке Кремля в России, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Егор Герасимов успешно преодолел квалификационный этап, где его последним соперником стал швед Элиас Имер, которого наш спортсмен одолел в трехсетовой игре – 6:1, 1:6, 6:2. В 1/16 ему предстоит встретиться с теннисистом из Сербии, предварительно в 14:00.
А Илья Ивашко встретится россиянином Евгением Донским, занимающим 149 строчку рейтинга. Начало матча предварительно назначено на 18:30. Ранее Ивашко вышел в 1/4 этого турнира в парном разряде. 20 октября выступление на Кубке Кремля в 1/8 начнет и вторая ракетка планеты Арина Соболенко, которая получила на этот турнир «вайлд-кард». Ее соперницей станет австралийка Айла Томлянович (43 в табеле о рангах).