Белорусы выступают на теннисном Кубке Кремля в России. Вот какие успехи

Новости Беларуси. Белорусы продолжают свое выступление на теннисном Кубке Кремля в России, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Егор Герасимов успешно преодолел квалификационный этап, где его последним соперником стал швед Элиас Имер, которого наш спортсмен одолел в трехсетовой игре – 6:1, 1:6, 6:2. В 1/16 ему предстоит встретиться с теннисистом из Сербии, предварительно в 14:00.