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Белорусы выступают на теннисном Кубке Кремля в России. Вот какие успехи

19 октября 2021 12:36
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Новости Беларуси. Белорусы продолжают свое выступление на теннисном Кубке Кремля в России, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусы выступают на теннисном Кубке Кремля в России. Вот какие успехи-1

Егор Герасимов успешно преодолел квалификационный этап, где его последним соперником стал швед Элиас Имер, которого наш спортсмен одолел в трехсетовой игре – 6:1, 1:6, 6:2. В 1/16 ему предстоит встретиться с теннисистом из Сербии, предварительно в 14:00.

Белорусы выступают на теннисном Кубке Кремля в России. Вот какие успехи-4

А Илья Ивашко встретится россиянином Евгением Донским, занимающим 149 строчку рейтинга. Начало матча предварительно назначено на 18:30. Ранее Ивашко вышел в 1/4 этого турнира в парном разряде. 20 октября выступление на Кубке Кремля в 1/8 начнет и вторая ракетка планеты Арина Соболенко, которая получила на этот турнир «вайлд-кард». Ее соперницей станет австралийка Айла Томлянович (43 в табеле о рангах).

# Теннис # Элиас Имер # Илья Ивашко # Арина Соболенко # Евгений Донский # Айла Томлянович # Фотофакт

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