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Хоккей. Результаты матчей НХЛ

19 апреля 2021 21:38
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Новости Беларуси. Состоялись очередные матчи в Национальной хоккейной лиге, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккей. Результаты матчей НХЛ-1

В Восточном дивизионе яростную борьбу за плей-офф продолжают «Бостон» и «Рэйнджерс», обе команды одержали четвертые победы подряд. Так, «мишки» обыграли «Вашингтон» 6:3, по два гола в свой актив записали легенды клуба – Бержерон, Маршан и Крейчи.

Хоккей. Результаты матчей НХЛ-3

А ньюйоркцы, в свою очередь, одолели горемычный «Нью-Джерси», который потерпел шестое поражение кряду, 5:3. В этой игре наш Егор Шарангович отдал голевую передачу, заработав двадцатое очко в этом сезоне.

Хоккей. Результаты матчей НХЛ-5

Также после почти месячного карантина на лед наконец вернулся «Ванкувер», и сделал это триумфально. На своем льду «касатки» победили лидера Северного дивизиона – «Торонто» – 3:2. Дублем отметился капитан команды Бо Хорват.

# Хоккей # Егор Шарангович

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