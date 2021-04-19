Хоккей. Результаты матчей НХЛ

Новости Беларуси. Состоялись очередные матчи в Национальной хоккейной лиге, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В Восточном дивизионе яростную борьбу за плей-офф продолжают «Бостон» и «Рэйнджерс», обе команды одержали четвертые победы подряд. Так, «мишки» обыграли «Вашингтон» 6:3, по два гола в свой актив записали легенды клуба – Бержерон, Маршан и Крейчи.

А ньюйоркцы, в свою очередь, одолели горемычный «Нью-Джерси», который потерпел шестое поражение кряду, 5:3. В этой игре наш Егор Шарангович отдал голевую передачу, заработав двадцатое очко в этом сезоне.