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Теннис. Азаренко вышла в третий круг «Ролан Гаррос», а Соболенко обыграла Саснович

02 июня 2021 20:46
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Новости Беларуси. В Париже продолжается открытый чемпионат Франции по теннису. Борьбу в третьем круге «Ролан Гаррос» продолжит Виктория Азаренко, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Теннис. Азаренко вышла в третий круг «Ролан Гаррос», а Соболенко обыграла Саснович-1

Во втором раунде наша спортсменка была сильнее датчанки Клары Таусон. В первой партии девушки едва не доигрались до тай-брейка – после 10 геймов цифры на табло были равными. Но концовка сета лучше удалась Виктории, в итоге – 7:5. Во второй партии девушки шли мяч в мяч, но при счете 4:4 белоруска взяла подачу соперницы, а после и свою – 6:4. На стадии третьего круга Азаренко встретится с американкой Мэдисон Киз.

Теннис. Азаренко вышла в третий круг «Ролан Гаррос», а Соболенко обыграла Саснович-4

Также путевку в третий круг между собой оспаривали Арина Соболенко и Александра Саснович. Сильнее в белорусской дуэли оказалась Соболенко. В 1/16 Арина сразится с Анастасией Павлюченковой из России.

# Теннис # Виктория Азаренко # Клара Таусон # Мэдисон Киз # Арина Соболенко # Александра Саснович # Анастасия Павлюченкова # Фотофакт

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