Теннис. Азаренко вышла в третий круг «Ролан Гаррос», а Соболенко обыграла Саснович

Новости Беларуси. В Париже продолжается открытый чемпионат Франции по теннису. Борьбу в третьем круге «Ролан Гаррос» продолжит Виктория Азаренко, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. В Париже продолжается открытый чемпионат Франции по теннису. Борьбу в третьем круге «Ролан Гаррос» продолжит Виктория Азаренко, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Во втором раунде наша спортсменка была сильнее датчанки Клары Таусон. В первой партии девушки едва не доигрались до тай-брейка – после 10 геймов цифры на табло были равными. Но концовка сета лучше удалась Виктории, в итоге – 7:5. Во второй партии девушки шли мяч в мяч, но при счете 4:4 белоруска взяла подачу соперницы, а после и свою – 6:4. На стадии третьего круга Азаренко встретится с американкой Мэдисон Киз.
Также путевку в третий круг между собой оспаривали Арина Соболенко и Александра Саснович. Сильнее в белорусской дуэли оказалась Соболенко. В 1/16 Арина сразится с Анастасией Павлюченковой из России.