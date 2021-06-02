Теннис. Азаренко вышла в третий круг «Ролан Гаррос», а Соболенко обыграла Саснович

Во втором раунде наша спортсменка была сильнее датчанки Клары Таусон. В первой партии девушки едва не доигрались до тай-брейка – после 10 геймов цифры на табло были равными. Но концовка сета лучше удалась Виктории, в итоге – 7:5. Во второй партии девушки шли мяч в мяч, но при счете 4:4 белоруска взяла подачу соперницы, а после и свою – 6:4. На стадии третьего круга Азаренко встретится с американкой Мэдисон Киз.