«Энергозатратный матч и очень эмоциональный». Гомельский БЧ и «Витэн» сыграли в 1/2 ЧБ по мини-футболу

Новости Беларуси. В чемпионате Беларуси по мини-футболу продолжается полуфинальная стадия, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 2 июня второй матч серии провели гомельский БЧ и «Витэн».

Оршанцы очень лихо начали поединок, уже к седьмой минуте отправив в хозяйские ворота два мяча. Правда, довольно скоро железнодорожникам удалось один мяч отыграть, а в середине второй половины и вовсе сравнять цифры. Казалось, встреча идет к серии пенальти, но за 3 минуты до финального свистка «Витэн» снова вышел вперед, на этот раз окончательно. В итоге 3:2 в матче и 2:0 в серии. До выхода в финал оршанцам осталось сделать всего шаг.

Алексей Попов, главный тренер МФК «Витэн»:

Сегодня ожидаемо тяжелая игра, плей-оффная, никто не хотел уступать. Очень получился энергозатратный матч и очень эмоциональный. Конечно, мы бы хотели, чтобы не ехать уже сюда, опять возвращаться… Поэтому все сделаем, чтобы в Орше все-таки завершить эту стадию, войти в финал.