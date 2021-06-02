Инициатива перешла к нам. Максим Скавыш забил первый гол в футбольном матче против сборной Азербайджана

Наталья Федорцова, корреспондент: Мы находимся на олимпийском стадионе «Динамо», где товарищеский матч проводят сборная Беларуси и команда Азербайджана. Для наших спортсменов это первый матч после болезненного поражения от сборной Бельгии со счетом 0:8. Тогда свои полномочия сложил Михаил Мархель и руководство командой перешло к Георгию Кондратьеву. Для него это также первый, пусть и неофициальный, товарищеский, но все же полноценный матч против команды другой страны.

Наталья Федорцова:

Начало игры прошло под диктовку соперника. Гостевая команда была более опасна, чем наша, но «белокрылые» с успехом смогли ликвидировать все опасности, а уже во втором тайме инициатива перешла к нашим футболистам. И уже на 56-й минуте 11-й номер нашей сборной Максим Скавыш провел гол в ворота соперника. Повели мы со счетом 1:0. Больше цифры на табло не менялись.

Возможно, счет не поменяется, но, конечно, хотелось бы увидеть намного больше голов нашей национальной дружины. Поэтому следим, смотрим и надеемся, что мы все-таки победим.