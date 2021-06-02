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Инициатива перешла к нам. Максим Скавыш забил первый гол в футбольном матче против сборной Азербайджана

02 июня 2021 18:35
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Новости Беларуси. Национальная сборная Беларуси по футболу играет товарищеский матч против команды Азербайджана. Встреча проходит на минском стадионе «Динамо», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

С подробностями корреспондент Наталья Федорцова.

Инициатива перешла к нам. Максим Скавыш забил первый гол в футбольном матче против сборной Азербайджана-1

Наталья Федорцова, корреспондент:
Мы находимся на олимпийском стадионе «Динамо», где товарищеский матч проводят сборная Беларуси и команда Азербайджана. Для наших спортсменов это первый матч после болезненного поражения от сборной Бельгии со счетом 0:8. Тогда свои полномочия сложил Михаил Мархель и руководство командой перешло к Георгию Кондратьеву. Для него это также первый, пусть и неофициальный, товарищеский, но все же полноценный матч против команды другой страны.

Инициатива перешла к нам. Максим Скавыш забил первый гол в футбольном матче против сборной Азербайджана-4

Наталья Федорцова:
Начало игры прошло под диктовку соперника. Гостевая команда была более опасна, чем наша, но «белокрылые» с успехом смогли ликвидировать все опасности, а уже во втором тайме инициатива перешла к нашим футболистам. И уже на 56-й минуте 11-й номер нашей сборной Максим Скавыш провел гол в ворота соперника. Повели мы со счетом 1:0. Больше цифры на табло не менялись.

Возможно, счет не поменяется, но, конечно, хотелось бы увидеть намного больше голов нашей национальной дружины. Поэтому следим, смотрим и надеемся, что мы все-таки победим.

Подробности в видеоматериале.

# Футбол Беларуси # Михаил Мархель # Максим Скавыш # Георгий Кондратьев # Наталья Федорцова # Фотофакт

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