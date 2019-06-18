Теннис. Азаренко проиграла в первом раунде турнира в Мальорке

Призовой фонд соревнований составляет 250 000 долларов. В первом круге белоруска уступила француженки Каролин Гарсии. Хотя начиналось все для Виктории очень хорошо. Она выиграла первый сет – 6:1. Но вот две остальные партии остались за Гарсией – 6:4 и 7:5.