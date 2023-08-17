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Теннис. Азаренко и Саснович завершили борьбу на турнире в США

17 августа 2023 10:48
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Белорусские теннисистки с переменным успехом выступают на турнире категории 1000 в американском Цинциннати. Арина Соболенко начинает со второго круга и выигрывает. В матче 1/16 финала белоруска победила американку Энн Ли со счетом 7:5, 2:6, 6:4, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Теннис. Азаренко и Саснович завершили борьбу на турнире в США-1

В матче за выход в четвертьфинал Соболенко встретится с россиянкой Дарьей Касаткиной. Виктория Азаренко во втором круге не смогла справиться с хорватской теннисисткой Донной Векич и уступила – 6:3, 3:6, 4:6. К сожалению, завершила борьбу на турнире и Александра Саснович. В поединке 1/16 финала в парном разряде белорусско-российский дуэт Саснович/Александрова проиграл российско-бразильскому тандему Павлюченкова/Стефани со счетом 2:6, 0:6.

# Теннис # Александра Саснович # Арина Соболенко # Виктория Азаренко # Дарья Касаткина # Фотофакт

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