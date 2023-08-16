Хоккеисты «Немана» победно стартовали на международном турнире в Гродно

Стартовал хоккейный турнир «Евро-Азиатский Кубок дружбы». Это международные соревнования с участием лучших клубов Беларуси, России, Казахстана и Узбекистана, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Данный турнир пройдет в два этапа. Первый – квалификационный, принимает Гродно с 16 по 19 августа. Второй – финальный, состоится 23 и 24 декабря в Жлобине.

16 августа состоялись два матча. Российский «Сокол» одержал победу над «Номадом» из Казахстана с сухим счетом 6:0, а хоккеисты гродненского «Неман» обыграли ташкентский «Хумо» – 3:1.

Игорь Козячий, нападающий ХК «Неман»:

Хорошая команда, видно, мастеровитая, тем более у нас качество льда было не самое хорошее, где-то немножко шайбу передерживаешь, она начинает скакать. Ребята быстро накрывали, на своих ошибках начинали удаляться. Это с нами злую шутку чуть не сыграло в конце, но выстояли.

17 августа в Гродно белорусский «Неман» встретится с российским «Соколом». Обе дружины определят лидера. В другом матче узбекский «Хумо» сыграет с «Номадом» из Казахстана.